Чемпионат страны возобновился со зрителями и голом-красавцем

Рестарт после коронавирусной паузы в болгарском клубном футболе. Зрители были допущены на трибуны, а первый матч в возобновившемся чемпионате страны ознаменовался великолепным по исполнению голевым ударом

В матче софийского "Левски" против "Лудогорца" из Разграда хозяева поля проиграли со счетом 0:1.

Автором единственного гола стал бразильский легионер "Лудогорца" Калу Оливейра-Соуза, который мощно пробил издали.

"Лудогорец" - лидер чемпионата Болгарии. В 24-х матчах он набрал 58 очков. Ближайший преследователь - "Локомотив" из Пловдива отстает на 9 очков.