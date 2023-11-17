Чемпіонат світу з паверліфтингу: харків’янин виборов «срібло»

Харків’янин Сергій Білий став срібним призером чемпіонату світу з паверліфтингу.
Міжнародні змагання з 13 по 20 листопада проходить в Литві, повідомляє Харківська ОВА.
У ваговій категорії до 105 кг Сергій здобув малу срібну медаль у присіданні з результатом 405 кг, а в жимі лежачи здобув малу бронзову медаль (300 кг).
Потім, підкоривши 340 кг у становій тязі, він зібрав у суму триборства 1 045 кг, поступившись американцю Яну Беллу в триборстві всього одним кілограмом, Сергій Білий став срібним призером чемпіонату світу 2023 року.
Нагадаємо, що в змаганнях серед жінок чемпіонкою світу з паверліфтингу стала харків’янка Тетяна Біла. Також на її рахунку були два рекорди Європи.
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