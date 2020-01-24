Чемпионат Украины по футболу будет ужат, после чего футболисты национальной сборной приедут в Харьков

Украинская Премьер-Лига подтвердила изменение оставшейся части календаря сезона 2019/20 гг., чтобы выделить сборной Украины больше времени на подготовку к финальной части Евро-2020.

Благодаря уплотнению календаря, матчи двух шестерок завершатся 16-го, а не 24-го мая, а до 24-го мая будут сыграны поединки плей-офф командами, оспривающими путевки в Лигу Европы.

По информации Sport Arena, футболисты украинских клубов, не задействованные в плей-офф, вызванные Андреем Шевченко в национальную сборную, начнут сбор в Харькове 17-18 мая. Через неделю к ним присоединятся футболисты из тех первенств, которые завершают выступление 24 мая, а также, возможно, футболисты украинских клубов, которые примут участие в плей-офф УПЛ за право выступить в Лиге Европы.