Чемпионат Украины по футболу может возобновиться 5-6 июня

29 апреля 2020 г. 13:27
Автор: Виталий Лабскир
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Озвучены конкретные даты возможного возвращения футбола на украинские стадионы.

Первый вице-президент украинской ассоциации футбола Олег Протасов заявил по этому поводу в интервью Metaratings следующее:

Если говорить простыми словами, все зависит от решения руководства страны — Кабинета министров и министерства здравоохранения, которые утверждают план выхода из карантина. По тем месседжам, которые мы получаем сейчас, думаю, команды смогут в период с 10 по 20 мая начать тренировочный процесс. Возобновление матчей? Мы будем обсуждать с клубами даты 5-6 июня. Команды и футболисты хотят играть. Как минимум две недели у них будет на подготовку. Посмотрим, сейчас гонки в этом вопросе нет. У нас есть свои представления, как доигрывать сезон. Основная цель прежняя — завершить чемпионат и Кубок в полном объеме с соблюдением спортивного принципа

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