Чемпионка мира-2019 находится в коме

01 июля 2020 г. 17:06
Автор: Виталий Лабскир
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Спортсменка, всего год назад завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира, ныне пребывает в критическом состоянии на грани жизни и смерти/

27-летняя Лара Ван Рейвен из Нидерландов трижды становилась чемпионкой Европы по шорт-треку, один раз чемпионкой мира – в 2019 году, и в 2018-м завоевала «бронзу» на зимней Олимпиаде в Пхенчане.

Ныне, находясь на высотном тренировочном сборе во Франции, Ван Рейвен внезапно почувствовала себя плохо и была госпитализирована в больницу французского города Перпиньян.

Там врачи диагностировали у нее аутоиммунное заболевание.

Состояние спортсменки продолжает резко ухудшаться, и, как уже писалось выше, ныне состояние оценивается, как критическое.

 

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