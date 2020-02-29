Чемпионский боксерский пояс в память о Коби Брайанте и его дочери

Всемирный боксерский совет (WBC) сделал чемпионский пояс, как дань памяти покойному великому баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джиджи, которые погибли при крушении вертолета.

В отличие от традиционного для WBC золотого и зеленого цветов, этот пояс выполнен в фиолетовом и золотом - цветах команды НБА "Лос-Анджелес Лейкерс", за которую Коби Брайант играл всю свою профессиональную карьеру. На пояс нанесены номера 8 и 24, под которыми вытупал Брайант, а также фотографии Коби и Джиджи.

В ближайшее время планируется вручить этот пояс членам семьи Брайантов.