Чемпионский парад со стрельбой и ранеными

18 июня 2019 г. 18:11
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Баскетболисты "Торонто Рэпторс", впервые в истории ставшие чемпионами НБА, проехали чемпионским парадом на открытых автобусах по канадскому городу Торонто.

Привествовать баскетбольных героев вышли, по приблизительным оценкам, около двух миллионов человек.

Во время чемпионского парада на площади Натан Филипс перед мэрией раздались выстрелы. Четыре человека ранены. Полиция задержала двух стрелявших.

Началась паника, образовалась давка из убегающих. После того, как страсти поутихли, чемпионский парад баскетболистов продолжился.

 

Видео: 

Crowd panics after reports of gunshots at Nathan Phillips Square during Raptors fan rally

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.