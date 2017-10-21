Четвертый четвертьфинал Всемирной боксерской суперсерии. Взвешивание и дуэль взглядов

21 октября 2017 г. 15:08
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Состоялись последние публичные мероприятия накануне заключительного четвертьфинального боя в тяжелом весе в рамках Всемирной боксерской суперсерии, где украинец Александр Усик уже вышел в полуфинал.

Участники четвертого четвертьфинала (он пройдет в американском Ньюарке) россиянин Марат Гассиев и поляк Кшиштоф Влодарчик взвесились и весьма формально провели дуэль взлядов.

Вес Влодарчика составил 90,5 кг, Гассиева - 90,2 кг. Таким образом, оба вложились в лимит жтой весовой категории - 90,7 кг.

На кону их поединка таже будет стоять пояс чемпиона мира по версии IBF, которым владеет Гассиев.

В послужном списке Гассиева 24 победы в 24 боях на профессиональном ринге, при этом 17 - нокаутом. Влодарчик из 57-ми проведенных боев выиграл 53. Из них 37- нокаутом. 

Видео: 

█▬█ █ ▀█▀ WŁODARCZYK - GASIJEW: OFICJALNE WAŻENIE HD

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