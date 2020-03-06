Четвертый случай за последние 20 лет. Хоккеист закинул 5 шайб в одном матче в НХЛ

06 марта 2020 г. 13:30
Автор: Виталий Лабскир
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Бенфис в хоккейном матче.

Устроил бенефис шведский хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Мика Зибанежад в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтон Кэпиталз".

Матч завершился победой "Рейнжерс" 6:5. Зибанежад забил 5 из 6-ти шайб своей команды, в том числе победную в овертайме.

Это четвертый случай за последние 20 лет, когда в НХЛ в одной игре хоккеист забрасывает 5 шайб. Всего же с 1917 года в истории НХЛ зафиксировано 62 случая, при которых один игрок пять или более раз поражал бы ворота соперников в одном матче.

Видео: 

Zibanejad scores 5 including OT winner!

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