Чисора и Уайт взвесились, провели дуєль взглядов и поругались перед боем

21 декабря 2018 г. 18:07
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Состоялись последние публичные мероприятия перед матчем-реваншем между двумя британскими боксерами-супертяжами Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой. Было весьма горячо.

На взвешивании соперники оказались почти одинаковыми: 111,6 кг у Чисоры и 112 кг у Уайта.

На дуэль взглядов Чисора вышел в британским флагом, закрывавшем почти все лицо, в солнецезащитных очках и кепке. Очки Чисора снял, пока смотрел в глаза Уайту.

После же завершении этой дуэли боксеры поскандалили.

Сам бой пройдет в Лондоне. Это будет матч-реванш между этими соперниками. Первый их поединок Уайт, являющийся обладателем титула по версии WBC Silver выиграл раздельным решением судей.

Не исключено, что либо победитель, либо проигравший в этом бою будет драться с украинцем Александром Усиком, если тот перейдет в супертяжелый вес.

 

Видео: 

Dereck Chisora vs Dillian Whyte FULL WEIGH IN & FACE OFF | Matchroom Boxing

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