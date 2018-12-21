Чисора и Уайт взвесились, провели дуєль взглядов и поругались перед боем

Состоялись последние публичные мероприятия перед матчем-реваншем между двумя британскими боксерами-супертяжами Диллианом Уайтом и Дереком Чисорой. Было весьма горячо.

На взвешивании соперники оказались почти одинаковыми: 111,6 кг у Чисоры и 112 кг у Уайта.

На дуэль взглядов Чисора вышел в британским флагом, закрывавшем почти все лицо, в солнецезащитных очках и кепке. Очки Чисора снял, пока смотрел в глаза Уайту.

После же завершении этой дуэли боксеры поскандалили.

Сам бой пройдет в Лондоне. Это будет матч-реванш между этими соперниками. Первый их поединок Уайт, являющийся обладателем титула по версии WBC Silver выиграл раздельным решением судей.

Не исключено, что либо победитель, либо проигравший в этом бою будет драться с украинцем Александром Усиком, если тот перейдет в супертяжелый вес.