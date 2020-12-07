Что говорила вратарь, пропустившая 12 голов

Шумовые микрофоны, то ли предусмотрительно, то ли, наоборот, по недосмотру, были установлены в воротах и воспроизводили сказанное голкипером.

В матче женского отборочного футбольного цикла к Евро-2021 сборная Франции разгромила сборную Казахстана со счетом 12:0.

Федерация футбола Франции выложила на своем канале YouTube, не приглушая интершум, голы и опасные моменты этого матча. Шумовые микрофоны зафиксировали отборный русский мат, которым сопровождала многие из пропущенных голов вратарь сборной Казахстана Ирина Сандалова.

Перед просмотром видео остается предупредить, что на нем присутствует ненормативная лексика.