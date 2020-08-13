Чудовищная травма. Пауэрлифтера придавило 400-килограммовой штангой. Сломаны колени

Ужасный момент на чемпионате Европы по пауэрлифтингу.

На чемпионате Европы по пауэрлифтингу в российском подмосковном городе Долгопрудный атлет из России Александр Седых делоа приседание со штангой, весом 400 кг.

При приседании штанга в буквальном смысле привалила спортсмена, и него переломились колени.

Уже сделана операция. Она длилась 6 часов. Сам Седых сообщил: "Квадрицепсы пришили двойным швом, колени собрали заново".

Ниже видео получения чудовищной травмы. Впечатлительным смотреть не рекомендуется.