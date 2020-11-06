Чудовищный ливень не позволил начать вовремя футбольный матч

С неба обрушился дождевой поток.

Так случилось перед началом матча групповой стадии футбольной Лиги Европы между испанским "Вильярреалом" и израильским "Маккаби" из Тель-Авива.

Арбитр в результате дал стартовый свисток спустя 1 час и 10 минут после изначально запланированного времени начала поединка. К тому времени ливень утих. Дренажная система стадиона "Эстадио де ла Серамика" и работа швабрами персонала стадиона позволили в значительной мере осушить поле.

Сам же матч в итоге завершился крупной победой "Вильярреала" - 4:0.