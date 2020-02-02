Чудовищный нокаут из-за бездействия рефери

Рефери не вмешался вовремя в откровенное избиение, когда боксер "поплыл" и был уже не в состоянии защищаться. В результате случился тяжелейший нокаут.

В 4-м раунде боксерского поединка в Аккре (Гана) местный боксер второго легчайшего веса Васиру Мохаммед, владеющий чемпионским титулом WBO Global стал "забивать" до бессознательного состояния своего соперника Джона Амузу из Бенина.

Рефери дождался, пока Амузу повалится на ринг, и только тогда прекратил бой, хотя следовало вмешаться гораздо раньше.

А затем рефери еще и стал зачем-то катать находящегося без сознания боксера со спины то на один, то на другой бок.