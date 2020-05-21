"Чудовищный" самострел. Мощный результативный удар по своим воротам

В мире возобновлятся футбольная жизнь, а вместе с ней приходят и новые курьезные ситуации на футбольном поле.

Так, после более чем двухмесячной коронавирусной паузы возобновился с 16-го тура чемпионат Коста-Рики по футболу.

Самым результативным матчем тура вышел поединок между командами "Университариос де Коста-Рика" и "Сантос де Гуапилес". "Сантос" одержал в этом матче гостевую победу - 3:1. Курьезный же эпизод, заверившийся автоголом, случился на 63-й минуте матча. Счет тогда был ничейным - 1:1, и "Сантос" исполнял угловой удар. После подачи с углового защитник "Университариоса" Хуан Фаллас зачем-то мощно и неотразимо пробил головой по своим воротам, благодаря чему команда-соперник повела в счете.

Ниже, в видеообзоре матча, этот автогол на 2:06.