Cхватил за ногу, повалил и стал бить лежачего. Бой на ледовой площадке

20 января 2020 г. 19:45
Автор: Виталий Лабскир
25 просмотров

Хоккеисты устроили весьма необычную драку, схожую с поединком по смешанным единоборствам.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном" и "Питтсбургом" "сцепились" игроки этих команд Брэд Маршанд и Кристофер Леганд. Сначала это была скорее борцовская схватка. В ней Маршанд, сидя на льду, изловчился схватить Леганда за ногу и уложить на лопатки. После чего пошло добивание. Вмешались судьи. Леганд, после того, как поднялся, хотел, было, разобраться со своим обидчиком, но объятия лайнсмена не позволили этого сделать. В итоге и Леганд и Маршанд разъехались по скамейкам штрафников.

Сам же матч завершился со счетом 4:3 в пользу "Питтсбурга". При этом, следует отметить, что в первом периоде "Бостон" вел в счете 3:0.

 

Видео: 

Brad Marchand Can't Take A Clean Hit From Kris Letang And Turns Into A Rat

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.