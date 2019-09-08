 

Cкандал перед футбольным матчем. Гимн Андорры вместо гимна Албании

08 сентября 2019 г. 12:46
Автор: Виталий Лабскир
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В Париже на "Стад де Франс" случился скандал перед началом отборочного поединка к футбольному Евро-2020 между сборными Франции и Албании.

Вместо гимна Албании по ошибке прозвучал гимн Андорры.

Албанские футболисты отказались начинать матч, пока ошибка не будет исправлена. В результате почти через 10 минут был включен правильный, албанский гимн. Правда, при этом ошибся информатор объявиший: "Внимание, звучит гимн Армении". Затем он тут же исправился и попросил прощения.

Сам же матч завершился победой сборной Франции - 4:1.

 

Видео: 

Ahead of Albanias match vs France, Andorras national anthem was played

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