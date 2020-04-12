Cкандал в футбольном матче. Команда покинула поле. Поединок не доигран

Чемпионат Никарагуа по футболу привлек повышенное внимание не только как один из немногих национальных чемпионатов, который не остановлен из-за коронавируса.

В поединке 16-го тура встречались команды, одна из которых носит название "Ювентус" (Манагуа), другая - "Реал Мадрис". Мадрис - это департамент в Никарагуа.

И, вот, команды, называющие себя "Ювентусом" и "Реалом", и идущие в чемпионате Никарагуа на 7-м и 8-м местах, как оказалось, выдали скандальный матч, который не был доигран

Ниже видео этого матча. Скандал же случился на 65-й минуте (видео смотреть с 1:22:20). При атаке "Ювентуса" боковой судья поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры, а главный арбитр свиснул. Футболисты "Реала Мадрис" остановились. Но тут боковой судья понял, что ошибся, опустил флажок, футболист "Ювентуса" Аллан Меркадо провел мяч в ворота "Реала Мадрис", гол был засчитан, и "Ювентус" повел в счете 2:0.

Боковой судья сначала зафиксировал у Меркадо положение вне игры, но затем осознал, что мяч к игроку "Ювентуса" попал от футболиста "Реала Мадрис", поэтому офсайда не было.

Игроки "Реала Мадрис" стали требовать от арбитра отмены взятия ворот, но лишь получили желтую и красную карточку. После чего команда в знак протеста покинула поле.

Теперь никарагуанской федерации футбола предстоит искать выход из этой ситуации.

Еще раз напомнание - видео скандала смотреть с 1:22:20.