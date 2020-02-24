Cкандал в Москве в ветеранском футбольном матче с участием украинца Воронина

В Москве завершился футбольный турнир "Кубок легенд", который должен был стать триумфом ветеранской сборной России. Но не сложилось.

В финале сборная России встречалась со сборной "Звезд мира". За последних играл, в том числе, украинский нападающий Андрей Воронин. Он, кстати, забил в финальном матче один из голов.

Команда "Звезд мира" в какой-то момент покинула поле из-за предвзятого, по их мнению судейства, когда российский арбитр Александра Пономарева удалила одного за другим Йосси Бенаюна и Йона Арне Риисе.

Но после того, как Пономарева пошла на попятную, заменив красные карточки на желтые, матч был продолжен, и сборная "Звезд мира" выиграла 6:5. При этом по истечении игрового матча, когда победители уже праздновали успех и перестали оказывать сопротивление, но арбитр не дала финальный свисток, россияне забили гол. Пономарева хотела его засчитать и вынудить исполнять послематчевую серию пенальти.

"Звезды мира" отказались бить пенальти. Тогда организаторы стали угрожать, что засчитают победу сборной России. Но дальше блефа дело не пошло, и сборная "Звезд мира" была признана победителем финального матча "Кубка легенд".