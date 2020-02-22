Cкандалисты Фьюри и Уайлдер взвесились и провели дуэль взглядов перед их вторым боем

В американском Лас-Вегасе прошли последние публичные мероприятия перед поединком боксеров-супертяжей - облдателем титула чемпиона мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером из США и британцем Тайсоном Фьюри.

Их первый бой завершился вничью.

И, вот, теперь не церемонии взвешивания перед второй встречей в ринге Фьюри завесил на 123.8 кг. Уайлдер ожидаемо оказался гораздо легче - 104.8 кг. Перед первым боем Фьюри весил 116.3 кг, Уайлдер - 96.4 кг.

Накануне поссле пресс-конференции Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на дуэли взглядов. Поэтому на сей раз, после взвешивания, они смотрели друг другу в глаза на значительном расстоянии друг от друга.