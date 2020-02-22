Cкандалисты Фьюри и Уайлдер взвесились и провели дуэль взглядов перед их вторым боем

22 февраля 2020 г. 13:21
Автор: Виталий Лабскир
142 просмотра

В американском Лас-Вегасе прошли последние публичные мероприятия перед поединком боксеров-супертяжей  - облдателем титула чемпиона мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером из США и британцем Тайсоном Фьюри.

Их первый бой завершился вничью.

И, вот, теперь не церемонии взвешивания перед второй встречей в ринге Фьюри завесил на 123.8 кг. Уайлдер ожидаемо оказался гораздо легче - 104.8 кг. Перед первым боем Фьюри весил 116.3 кг, Уайлдер - 96.4 кг.

Накануне поссле пресс-конференции Уайлдер и Фьюри устроили потасовку на дуэли взглядов. Поэтому на сей раз, после взвешивания, они смотрели друг другу в глаза на значительном расстоянии друг от друга.

Видео: 

Deontay Wilder vs. Tyson Fury II • FULL WEIGH IN & FACE OFF • Heavyweight Championship Boxing

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.