Cкандальный украинский футболист, игравший в Крыму, принес победу своей команде из Беларуси

09 апреля 2020 г. 14:23
Автор: Виталий Лабскир
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В одной из полуфинальных пар чемпионата Беларуси по футболу друг другу противостоят "Славия" (Мозырь) и БАТЭ (Борисов). За "Славию" выступает украинский фуболист их Черновцов Юрий Пантя, игравший за крымские команды после оккупации Россией Крыма, и не признающий российскую агрессию против Украины.

Именно Пантя на 11-й минуте матча стал автором единственного гола, и "Славия" победила 1:0.

Хватит ли этого минимального преимущества, покажет ответный матч в Борисове 29 апреля, если к тому времени в Беларуси наконец-то не одматся и не прекратят футбол по причине коронавируса. 

Видео: 

Славия (Мозир) - БАТЕ Борисов 1:0

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