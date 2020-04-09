Cкандальный украинский футболист, игравший в Крыму, принес победу своей команде из Беларуси

В одной из полуфинальных пар чемпионата Беларуси по футболу друг другу противостоят "Славия" (Мозырь) и БАТЭ (Борисов). За "Славию" выступает украинский фуболист их Черновцов Юрий Пантя, игравший за крымские команды после оккупации Россией Крыма, и не признающий российскую агрессию против Украины.

Именно Пантя на 11-й минуте матча стал автором единственного гола, и "Славия" победила 1:0.

Хватит ли этого минимального преимущества, покажет ответный матч в Борисове 29 апреля, если к тому времени в Беларуси наконец-то не одматся и не прекратят футбол по причине коронавируса.