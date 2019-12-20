Cлишком жесткий разговор боксеров перед боем

20 декабря 2019 г. 13:34
Автор: Виталий Лабскир
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Боксеры на по завершении пресс-конференции перед матчем-реваншем стали говрить на повышенных тонах.

Год назад в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в первом среднем весе на тот момент претендент американец Тони Харрисон, победив по очкам единогласным решением судей своего соотечтественника Джермелла Чарло, отобрал у Чарло чемпионский пояс.

И, вот, в Онтарио (США, штат Калифорния) состится бой реванш.

Пока же боксеры сначала говорили друг другу гадости по ходу пресс-конференции, а затем не закрывали свои рты в ходе дуэли взглядов и даже поробовали слегка потолкаться.  

Видео: 

(WHOA!) TONY HARRISON SWINGS ON JERMELL CHARLO DURING FIERY FACE OFF; TRADE HEATED WORDS

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