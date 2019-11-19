Cначала побили вратаря. Затем началась массовая драка

19 ноября 2019 г. 18:18
Автор: Виталий Лабскир
61 просмотр

В матче молдежного чемпионата Бразилии между командами "Фламенго" и "Коринтианс" прозвучал финальный свисток. Как оказалось, он стал сигналом к началу массовой драки.

По завершении матча футболисты "Коринтианса" обступили вратаря "Фламенго" Уго Соузу за провокационные, по их мнению, действия, и слегка его проучили. Впрочем, из-за удара кулаком в лицо вышло даже не слегка. 

На защиту вратаря бросились полевые игроки "Фламенго", и дальше футболисты в белом стали бить футболистов в красном и наоборот.

Побитый вратарь "Фламенго" обратился к чиновникам федерации футбола Бразилии строго наказать его обидчиков.

Видео: 

Jogadores de Flamengo e Corinthians brigam após partida do Sub 20

Briga no Sub 20 entre Flamengo e Corinthians

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.