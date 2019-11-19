Cначала побили вратаря. Затем началась массовая драка

В матче молдежного чемпионата Бразилии между командами "Фламенго" и "Коринтианс" прозвучал финальный свисток. Как оказалось, он стал сигналом к началу массовой драки.

По завершении матча футболисты "Коринтианса" обступили вратаря "Фламенго" Уго Соузу за провокационные, по их мнению, действия, и слегка его проучили. Впрочем, из-за удара кулаком в лицо вышло даже не слегка.

На защиту вратаря бросились полевые игроки "Фламенго", и дальше футболисты в белом стали бить футболистов в красном и наоборот.

Побитый вратарь "Фламенго" обратился к чиновникам федерации футбола Бразилии строго наказать его обидчиков.