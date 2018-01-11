Cоперник харьковчанина Гвоздика отказался от боя

Колумбийский боксер Элейдер Альварес, являющийся официальным претендентом на титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе, отказался от поединка с харьковчанином Александром Гвоздиком.

В начале января президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман утвердил проведение двух поединков. Один из которых - Гвоздик - Альварес.

Победитель этого боя должен был выйти на ринг против сильнейшего в противостоянии Адонис Стивенсон – Баду Джек.

Однако Элейдер Альварес не стал отстаивать звание официального претендента, согласившись взять отступные деньги.

Пока непонятно, назначит ли WBC Александру Гвоздику бой с наиболее высоко стоящим в рейтинге соперником после него или же просто объявит официальным претендентом.

Гвоздика провел 14 боев на профессиональном ринге. Все выиграл, в том числе 11 - нокаутом.