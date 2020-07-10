Cостоялась жеребьевка четвертьфиналаов и полуфиналов Лиги Чемпионов

10 июля 2020 г. 14:07
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

До прерывания проведения футбольной Лиги Чемпионов из-за пандемии коронавируса удалось выявить четырех четвертьфиналистов.

Сегодня состоялась жеребьевка оставшихся раундов. Она принесла такие результаты:

Четвертьфинал
1. "Реал"/"Манчестер Сити" - "Лион"/"Ювентус"
2. "РБ Лейпциг" - "Атлетико"
3. "Наполи"/"Барселона" - "Челси"/"Бавария"
4. "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"

Полуфинал
Победитель 1 - Победитель 3
Победитель 2 - Победитель 4

Все четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Лиссабоне. Начиная с четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов победители будут определяться в одном матче.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53