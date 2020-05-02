Cтал чемпионом страны, проведя на поле всего одну минуту

Таков регламент.

Во Франции дорочно завершен чемпионат страны по футболу и столичный “Пари-сен-Жермен” объявлен чемпионом сезона 2019/20 гг.

Согласно регламенту, футболист с любым игровым временем в сезоне считается чемпионом Франции.

За ПСЖ в 4-м туре в матче против «Меца», это было 30 августа 2019 года, на замену перед самым финальным свистком вышел испанец Хесе и отыграл одну минуту.

Буквально на следующий день Хесе был отдан в аренду в португальский «Спортинг» (Лиссабон).

И, таким образом, та минута принесла Хесе золотую награду чемпиона Франции.