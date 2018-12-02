Cтивенсон, посланный в нокаут харьковчанином Александром Гвоздиком, находится в критическом состоянии

Состояние здоровья 41-летнего канадского боксера Адониса Стивенсона резко ухудшилось.

Как уже сообщали Новости АТН, харьковский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик завоевал титул чемпоина мира по версии WBC, победив нокаутом в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона. При этом после боя Стивенсон был госпитализирован.

Промоутер Стивенсона Айвон Мишель сообщил тревожную информацию о состоянии боксера: