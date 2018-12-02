Cтивенсон, посланный в нокаут харьковчанином Александром Гвоздиком, находится в критическом состоянии

02 декабря 2018 г. 11:46
Источник: "Трибуна"
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Состояние здоровья 41-летнего канадского боксера Адониса Стивенсона резко ухудшилось.

Как уже сообщали Новости АТН, харьковский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик завоевал титул чемпоина мира по версии WBC, победив нокаутом в 11-м раунде канадца Адониса Стивенсона. При этом после боя Стивенсон был госпитализирован.

Промоутер Стивенсона Айвон Мишель сообщил тревожную информацию о состоянии боксера:

Новости о состоянии Адониса. Его семья в настоящее время находится с Адонисом. Он в критическом состоянии в отделении интенсивной терапии. Мы ценим заботу и поддержку всех. На данный момент не будет никаких других комментариев. Члены семьи с уважением просят вашего понимания в своем желании оставаться наедине.

 

 

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