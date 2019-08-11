Cудьба путевки в 1/16 финала женской Лиги Чемпионов в харьковской группе решится в последнем туре

Футболистки ЖФК "Харьков" одержали крупную победу над "Беттембургом" из Люксембурга - 6:0, но преимущества в шесть мячей не хватило для того, чтобы выйти на первое место в группе.

Также во втором туре квалификационного группового турнира женской Лиги Чемпионов, который проходит в Харькове, футболистки белорусского "Минска" минимально одолели соперниц из хорватского "Сплита" - 2:1.

Теперь у "Минска" и "Харькова" по 6 очков. У "Сплита" и "Беттембурга" - по 0.

В 1/16 финала выйдет только победитель группы. Он определится в заключительном, третьем туре, в очном противостоянии "Харькова" и "Минска". При этом украинскоой команде необходима победа, в то время, как белорусскую устроит ничья, поскольку разница забитых и пропущеных мячей у "Минска" +13, у "Харькова" +7.