Cумасшедшее празднование фанами первого за 32 года чемпионства любимой команды

30 апреля 2018 г. 12:55
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Швейцарские футбольные болельщики, оказывается, тоже умеют безумно радоваться. Особенно, если это болельщики команды "Янг Бойз" из Берна, ставшего чемпионом Швейцарии спустя 32 года после предыдущего аналогичного триумфа.

"Янг Бойз", вяв верх над "Люцерном" 2:1, обеспечил себе золотые медали чемпионата Швейцарии 2017\18 гг. досрочно - за 4 тура до финиша чемпионата и при этом впервые за последние 32 года.

Сразу после финального свистка матча с "Люцерном" десятки тысяч фанатов "Янг Бойз" с сотнями файеров устремились на поле, чтобы отпраздновать чемпионство.

Видео: 

Watch Young Boys fans invasion on pitch , most amazing tittle celebrating ever

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