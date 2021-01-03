Cуперклассико получилось с четырьмя голами и двумя удалениями

Из-за коронавируса эти принципиальнейшие соперники ни разу не сыграли друг против друга в 2020 году, зато наконец-то встретились в самом начале 2021-го.

В Аргентине в рамках групповой стадии Кубка Диего Марадоны состоялось суперклассико - матч двух команд из Буэнос-Айреса - "Бока Хуниорс" - "Ривер Плейт".

В последний раз эти команды играли между собой в полуфинале Кубка Либертадорес-2019. Тогда по итогам двухматчевого противостояния в финал пробился "Ривер Плейт".

И вот, в Кубке профессиональной лиги Аргентины, переименованном после смерти Диего Марадоны в Кубок Марадоны, "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" не выявили победителя. Команды поочередно вели в счете, а в итоге была зафиксирована ничья 2:2.

За "Боку Хуниорс" забивали Рамон Абила и Себастьян Вилья. Между их голами за "Ривер Плейт" отличились Федерико Джиротти и Рафаэль Борре.

Следует еще добавить, что футболисты "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" Джорман Кампусано и Энце Перес заработали по удалению, и, соответствнено, команды доигрывали этот матч не в полных составах.