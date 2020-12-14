Cуперзрелищный бой. Боксер, дважды побывавший в нокдауне, наглухо нокаутировал соперника

Сценарий боксерского поединка вышел, как в захватывающих фильмах: практически проигравший спортсмен, проявив невероятные волевые качества, "вырубил" соперника.

Сей подвиг совершил японский боксер легкого веса Масаеши Накатани в бою против Феликса Вердехо из Пуэрто-Рико.

Вердехо в 1-м и 4-м раундах отправлял Накатани в нокдаун.

Японец оба раза "возвращался" в бой, и в 9-м раунде сначала отправил Вердехо в нокдаун, а затем жестко нокаутировал пуэрториканца. Причем настолько жестко, что Вердехо упал головой вперед.