Cвитолина начала травяную сессию с поражения в первом же круге

17 июня 2019 г. 20:29
Автор: Виталий Лабскир
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Для первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, представляющей Харьков, у которой нынешний сезон пока складывается не слишком удачно, трава является самым нелюбимым покрытием. Первый матч первого турнира на траве ознаменовался для Элины поражением.

Свитолина была посеяна под 4-м номером на турнире в английском Бирмингеме.

В первом круге Элина вылетела от несеяной россиянки Маргариты Гаспарян, уступив в трех сетах - 3:6, 6:3, 4:6.

Добыв заключительное победное очко, Гаспарян расплакалась от радости. Свитолиной же лишь оставалось поздравить соперницу с победой и идти готовиться к следующим турнирам.

Видео: 

Elina Svitolina vs. Margarita Gasparyan | 2019 Birmingham Classic First Round | WTA Highlights

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