Cвитолина отобралась в четвертьфинал турнира в Объединенных Арабских Эмиратах

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, в третьем круге турнира Dubai Duty Free Tennis Championships категории WTA Premier 5 в Дубае, внешне легко одолела соперница из Испании Гарбинье Мугурусу.

Свитолина затратила на достижения победы два сета. При этом оба безоговорочно выиграла - 6:1, 6:2.

В полуфинале Свитолина скрестит ракетки с другой испанкой - Карлой Суарес-Наварро.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в своем матче третего круга проиграла румынке Симоне Халеп - 3:6, 5:7.