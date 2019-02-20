Cвитолина отобралась в четвертьфинал турнира в Объединенных Арабских Эмиратах

20 февраля 2019 г. 19:41
Автор: Виталий Лабскир
13 просмотров

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, в третьем круге турнира Dubai Duty Free Tennis Championships категории WTA Premier 5  в Дубае, внешне легко одолела соперница из Испании Гарбинье Мугурусу.

Свитолина затратила на достижения победы два сета. При этом оба безоговорочно выиграла - 6:1, 6:2.

В полуфинале Свитолина скрестит ракетки с другой испанкой - Карлой Суарес-Наварро.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко в своем матче третего круга проиграла румынке Симоне Халеп - 3:6, 5:7.

Видео: 

Garbiñe Muguruza vs Elina Svitolina (Round of 16)

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.