Cвитолина победила всех соперниц на турнире, состоявшем из тай-брейков и завоевала 250 тысяч долларов

06 марта 2018 г. 12:41
72 просмотра

Украинская теннисистка Элина Ситолина, представляющая Харьков, победно выступила на однодневном выставочном турнире в Нью-Йорке.

Все матчи на этом турнире состояли из тай-брейков и игрались до 10-ти очков.

Свитолина последовательно одолела американку Венус Уильямс - 10:3, еще одну американку Коко Вандевеге - 10:0 и, наконец, в финале - китаянку Чжан Шуай - 10:3.

Выиграв турнир, Свитолина получила 250 тысяч долларов призовых.

Ниже - все три быстротечных победных матча Свитолиной, которая заработаа четверть миллиона долларов менее, чем за 10 минут пребывания на корте.

 

Видео: 

Venus Williams vs Elina Svitolina Highlights Tie Break Tens NY 2018

CoCo Vandeweghe vs Elina Svitolina Highlights Tie Break Tens NY 2018

Elina Svitolina vs Shuai Zhang Highlights Tie Break Tens NY FINAL 2018

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.