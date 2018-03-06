Cвитолина победила всех соперниц на турнире, состоявшем из тай-брейков и завоевала 250 тысяч долларов

Украинская теннисистка Элина Ситолина, представляющая Харьков, победно выступила на однодневном выставочном турнире в Нью-Йорке.

Все матчи на этом турнире состояли из тай-брейков и игрались до 10-ти очков.

Свитолина последовательно одолела американку Венус Уильямс - 10:3, еще одну американку Коко Вандевеге - 10:0 и, наконец, в финале - китаянку Чжан Шуай - 10:3.

Выиграв турнир, Свитолина получила 250 тысяч долларов призовых.

Ниже - все три быстротечных победных матча Свитолиной, которая заработаа четверть миллиона долларов менее, чем за 10 минут пребывания на корте.