Cвитолина пробилась в полуфинал Brisbane International

04 января 2018 г. 11:49
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, находится уже лишь в двух шагах от  победы в первом турнире 2018 года. Свитолина в Австралии преодолела четвертьфинальную стадию турнира WTA Premier в Брисбене - Brisbane International.

Элина посеяна на этом турнире под 3-м номером. В четвертьфинале она встречалась с 5-м номером посева британкой Йоханной Контой.

Свитолина, проиграв первый сет - 1:6, выиграла второй - 7:6. После чего в решающем, третьем, при счетое 3:2 в пользу Свитолиной Конта отказалась от продолжения борьбы сославшись на травму бедра.

 

Видео: 

2018 Brisbane International Quarterfinal | Elina Svitolina vs Johanna Konta | WTA Highlights

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