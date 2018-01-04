Cвитолина пробилась в полуфинал Brisbane International

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, находится уже лишь в двух шагах от победы в первом турнире 2018 года. Свитолина в Австралии преодолела четвертьфинальную стадию турнира WTA Premier в Брисбене - Brisbane International.

Элина посеяна на этом турнире под 3-м номером. В четвертьфинале она встречалась с 5-м номером посева британкой Йоханной Контой.

Свитолина, проиграв первый сет - 1:6, выиграла второй - 7:6. После чего в решающем, третьем, при счетое 3:2 в пользу Свитолиной Конта отказалась от продолжения борьбы сославшись на травму бедра.