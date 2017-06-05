Cвитолина с болями в спине едва не проиграла 290-й ракетке мира в 1/8 финала Ролан Гаррос

05 июня 2017 г. 15:00
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Украинская теннисистка Элина Свитолина, представляющая Харьков, с огромным трудом вышла в Париже четвертьфинал турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос.

В 1/8 финала Свитолиной, которая является 5-м номером посева, противостояла 290-я ракетка мира Петра Мартич из Хорватии.

Элина проиграла первый сет - 4:6, взяла второй - 6:3, после чего в решающем, третьем, уступала 2:5 по геймам и 0:30 в 8-м гейме, который, к счастью не оказался последним.

Свитолина, даже испытывая боли в спине, сумела максимально собраться, проявить характер и выиграть пять геймов подряд.

Таким образом, итоговый счет 4:6, 6:3, 7:5 в пользу Свитолиной.

В 1/4 финала представительница Харькова вышла на румынку Симону Халеп, имеющую 3-й номер посева, и считающуюся главным фавроитом этого грунтового турнира Большого Шлема.

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