Cвитолина уже в полуфинале турнира в Дубае

21 февраля 2019 г. 23:42
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина, чьей резиденцией является Харьков, выдала убедительный победный матч в 1/4 финала турнира категории WTA Premier 5 в Дубае, что в Объединенных Арабских Эмиратах.

Свитолина встречалась с Карлой Суарес-Наварро из Испании и одержала победу в двух сетах - 6:2 6:3.

В полуфинале соперницей Элины будет Белинда Бенчич из Швейцарии.

Следует отметить, что Свитолина уже в четвертый раз пордряд выходит в полуфинал этого турнира. При этом в последние два года она становилась здесь чемпионкой.

 

Видео: 

Carla Suárez Navarro vs. Elina Svitolina | 2019 Dubai Quarterfinal | WTA Highlights

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.