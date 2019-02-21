Cвитолина уже в полуфинале турнира в Дубае

Ведущая украинская теннисистка Элина Свитолина, чьей резиденцией является Харьков, выдала убедительный победный матч в 1/4 финала турнира категории WTA Premier 5 в Дубае, что в Объединенных Арабских Эмиратах.

Свитолина встречалась с Карлой Суарес-Наварро из Испании и одержала победу в двух сетах - 6:2 6:3.

В полуфинале соперницей Элины будет Белинда Бенчич из Швейцарии.

Следует отметить, что Свитолина уже в четвертый раз пордряд выходит в полуфинал этого турнира. При этом в последние два года она становилась здесь чемпионкой.