 

Cвитолина выиграла почти проигранный матч турнира серии Premier в Китае

13 сентября 2019 г. 14:13
Автор: Виталий Лабскир
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Для первой ракетки украинского тенниса Элины Свитолиной, представляющей Харьков, турнир серии Premier в китайском Чжэнчжоу начался с поединка против экс-российской теннисистки Юлии Путинцевой, представляющей Казахстан.

Этот матч должен был состояться накануне, но из-за погодных условий был перенесен на сегодня. Свитолина вырвала победу в трех сетах - 3:6, 6:1, 7:6. При этом на тай-бреке решающего третьего сета Свитолиа "горела" 0-4 и 1-5, после чего сумела выиграть шеть мячей кряду и одержать победу 7-5.

У Сввитолиной теперь буквально несколько часов отдыха и четвертьфинальный поединок против преставительницы Франции Кристины Младенович.

Видео: 

СВИТОЛИНА вырвала победу у Путинцевой на пути в 1/4 Чжэнчжоу!

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