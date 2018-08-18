Cвитолина вылетела на четвертьфитнальной стадии турнира в Цинциннати

18 августа 2018 г. 12:56
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Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, прекратила борьбу за трофей турнира WTA Premier 5 в Цинциннати (США).

В четвертьфинале Свитолина встречалась с Кики Бертенс из Голландии. Элина повела в первом сете 4:1, однако затем проиграла пять геймов подряд и уступила 4:6. Во втором сете, оказавшемся последним, Свитолина вновь програла - 3:6.

Еще одна представительница Украины Леся Цуренко также сумела дойти до четвертьфинала, где уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп - 4:6, 1:6.

 

Видео: 

Kiki Bertens vs Elina Svitolina | Western & Southern Open Quarterfinals | WTA Highlights

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