Cвитолина вылетела на четвертьфитнальной стадии турнира в Цинциннати

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина, представляющая Харьков, прекратила борьбу за трофей турнира WTA Premier 5 в Цинциннати (США).

В четвертьфинале Свитолина встречалась с Кики Бертенс из Голландии. Элина повела в первом сете 4:1, однако затем проиграла пять геймов подряд и уступила 4:6. Во втором сете, оказавшемся последним, Свитолина вновь програла - 3:6.

Еще одна представительница Украины Леся Цуренко также сумела дойти до четвертьфинала, где уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп - 4:6, 1:6.