Цзю вынудил соперника сдаться, дважды отправляя в нокдаун

Тим Цзю, сын знаменитого боксера Кости Цзю, одержал значимую победу.

В главном бою вечера в австралийском Таунсвилле Тим Цзю отстаивал титулы IBF Australasian и WBO Global в первом среднем весе (до 69,9 кг) в противостоянии с экс-чемпионом мира Джефом Хорном. Тем самым Хорном, в послужном списке которого есть победа на самим Мэнни Пакьяо.

Впрочем, Цзю убедительно деклассировал Хорна. Тим отправлял соперинка в 3-м и 6-м ранудах в нокдауны. А после 8-го раунда Хорн отказался от продолжения боя и сдался.

У Тима Цзю теперь 16 побед в 16-ти боях на профессиональном ринге, из них 12 - нокаутом.