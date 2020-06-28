Делегация "Металлиста 1925" переночует под Киевом

28 июня 2020 г. 16:16
Автор: Виталий Лабскир
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Харьковский "Металлист 1925" отправился на свой первый выездной матч после возобновления чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", сегодня после обеда делегация "Металлиста 1925" клубным автобусом взяла курс на Киевщину, где завтра харьковская команда проведет матч 21-го тура Первой лиги против "Черкащины".

Автобус привезет делегацию в село Чубинское. Там команда сегодня вечером поужинает, проведет комплекс медицинских процедур и будет отдыхать. На утро понедельника Андрей Демченко запланировал зарядку и прогулку по окрестностям села.

В 16:15 команда отправится на стадион "Княжа-Арена", который находится в девяти километрах от отеля. В 18:00 начнется матч против "Черкащины. Поединок пройдет без присутствия зрителей.

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