"Десна" не прошла "Вольфсбург" в Лиге Европы

25 сентября 2020 г. 11:46
Автор: Виталий Лабскир
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Выступлениние черниговской "Десны" в Лиге Европы сезона 2020/21 гг. ограничилось одним матчем.

"Десна" взяла старт с 3-го квалификационного раунда и им же и закончила.

Соперником был немецкий "Вольфсбург". Матч проходил в Германии.

"Вольфсбург" победил 2:0. На 16-й минуте Жозуа Гилавоги открыл счет. В компенсированное время Даниэль Гинчек - удвоил. Следует также отметить, что "Десна" с 60-й минуты играла в меньшинстве - за две желтые карточки, полученные с интервалом в три минуты, был удален эстонский защитник украинского клуба Йоонас Тамм.

 

Видео: 

Guilavogui & Ginczek schießen Wölfe in EL-Playoffs | VfL Wolfsburg - Desna Tschernihiw | Highlights

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