Девич готов вернуться в Харьков, но при одном условии

20 июля 2018 г. 12:59
Источник: "Террикон"
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"Металлист-1925" готовится к сезону в первой лиге. Харьковская команда подписала свыше десятка новичков, но не исключено, что к ним добавится еще один. Речь идет об экс-футболисте сборной Украины, легенде "Металлиста" Марко Девиче, который не так давно покинул клуб "Вадуц" из Лихтенштейна.

Если другие предложения Девича не устроят, то опытный форвард готов провести переговоры с дебютантом первого дивизиона.

"Сейчас Марко Девич является свободным агентом. Я с ним разговаривал буквально два дня назад. Он не против приехать в Харьков, но пока рассматривает другие предложения. Девич сейчас за пределами Украины. Если другие варианты его не устроят, возможно, мы вернемся к переговорам с ним. Сейчас нет оснований говорить, что завтра Девич станет футболистом нашего клуба", - цитирует канал "Футбол 1" основателя "Металлиста 1925" Сергея Стороженко.

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