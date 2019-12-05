Девич в компенсированное время принес победу своей команде

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич стал героем своей нінешней команді "Вождовац" в матче чемпионата Сербии против "Радничков".

За 90 минут команд ни разу не поразили ворота друг друга. Зато на 90+1 минуте Девич, проявив голевое чутье, оказался на пятачке у ворот "Радничков", направил мяч в сетку и принес "Вождовацу" победу - 1:0.

На радостях 36-летний Девич сделал ускорение через все поле, чтобы обняться с вратарем своей команды.

Это 4-й гол Девича за "Вождовац" в нынешнем сезоне.

"Вождовац", имея 32 очка после 19 туров, располагается в турнирной таблице чемпионата Сербии на 6-м месте.

Ниже, в видеообзоре матча "Вождовац" - "Раднички" гол Девича на 7:20.