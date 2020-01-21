Девич забил гол российской команде с нарушением правил. Но гол был засчитан

21 января 2020 г. 18:25
Автор: Виталий Лабскир
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Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" сербский футболист с украинским паспортом 36-летний Марко Девич в это зимнее межсезонье во второй раз в своей карьере стал футболистом азербайджанского "Сабаха" и уже успел отметиться забитым голом.

На тренировочном сборе в Турции "Сабах" провел сегодня контрольный поединок против московского "Спартака-2".

Именно Девич на 16-й минуте открыл счет, реализовав пенальти. Правда, в момент исполнения Девичем 11-метрового удара в штрафную площадь "Спартака-2" вбежали аж три игрока "Сабаха", помимо Девича, и арбитр должен был зафиксировать нарушение правил и заставить перебить пенальти. Но гол был засчитан. Финальный же свисток зафиксировал ничью - 2:2.

Ниже, на полном видео матча, гол Девича на 30:50.

Видео: 

SABAH - SPARTAK 2 | CANLI YAYIM

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