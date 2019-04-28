Девич забил за "Сабах" впервые в 2019 году, но "Сабах" не выиграл из-за гола-фантома

28 апреля 2019 г. 17:17
Автор: Виталий Лабскир
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Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" Марко Девич, выступающий за бакинский "Сабах", напомнил, что еще не разучился забивать.

В матче 26-го тура чемпионата Азербайджана по футболу "Сабах" принимал "Кешлю". На 59-й минуте поединка в ворота "Кешли был назначен 11-метровый, который реализовал Девич.

Это 8-й гол Девича за "Сабах" в сезоне 2018/19 гг., и при этом первый гол в 2019-м году.

Благодаря голу Девича "Сабах" был близок к победе, но на 90+4 минуте арбитр засчитал гол футболиста "Кешли" Жонатана Эите. Причем, гол-фантом. Арбитр решил, что мяч в воздухе пересек линию ворот и только потом был выбит игроком "Сабаха".

В итоге - ничья 1:1. В турнирной таблице "Сабах", имея 27 очков, идет 5-м среди 8-ми команд, выступающих в чемпионате Азербайджана.

Ниже, в видеообзоре матча "Сабах" - "Кешля" гол Девича на 3:15. Ответный гол-фантом на 4:45.

Видео: 

Topaz Premyer Liqası, XXVI tur | “Sabah” 1:1 “Keşlə” (27.04.2019)

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