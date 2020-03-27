Девушка бывшего футболиста "Шахтера" "подставила" его откровенной фотографией

Бразильский футболист туринского "Ювентуса" Дуглас Коста, выступавший с 2010 по 2015 гг. в Украине за донецкий "Шахтер", обязан сейчас пребывать в карантине, но...

Коста улетел из Италии на родину в Бразилию 21 марта, дав обязательство руководству "Ювентуса", что будет пребывать дома в самоизоляции.

Однако девушка Косты выложила в социальные сети фотографию, как мило она проводит время с дугласом на отдыхе - в бассейне.

Возможно, руководство "Ювентуса" теперь оштрафует Косту за нарушение карантина.

В "Ювентусе", по меньшей мере, два футбоилста заболели коронавирусом - Дниэле Ругани и Паоло Дибала.