 

Действующий чемпион Копа Америка разгромлен в полуфинале

04 июля 2019 г. 13:24
Автор: Виталий Лабскир
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В Бразилии состоялся второй полуфинал футбольного Копа Америка-2019, по итогам которого определились финалисты, а также стало очевидно, что у трофея будет новых хозяин.

Полуфинальное противостояние между пока еще действующим чемпионом Южной Америки сборной Чили, выигравшей два последних Копа Америка, и сборной Перу, завершилось крупным поражением чилийцев - 0:3.

В первом тайме у перуанцев забитыми голами отметились Эдисон Флорес и Йосимар Йотун. Во втором тайме, уже в компенсированное время, точку поставил гол Хосе Паоло Герреро.

В финале сборная Перу сыграет против сборной Бразилии, которая накануне победила в полуфинале аргентинцев - 2:0.

Видео: 

Chile vs Perú [0-3] Resumen Goles Copa América 2019 Relato Chileno

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