Действующий победитель Лиги Чемпионов вылетел на стадии 1/8 финала

12 марта 2020 г. 12:42
Автор: Виталий Лабскир
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Английский "Ливерпуль" в этом сезоне не сможет защитить свой титул лучшей клубной команды Европы. Правда, далеко не факт, что нынешняя Лига Чемпионов вообще будет доиграна из-за коронавируса.

В 1/8 финала "Ливерпуль", уступив в гостях мадридскому "Атлетико" 0:1, дома в основное время выиграл с тем же счетом 1:0. Далее был назначен овертайм. По итогам 30-ти дополнительных минут "Ливерпуль" "сгорел" 2:3 и проиграл, таким образом, по сумме двух матчей - 2:4.

Из восьми четвертьфиналистов Лиги Чемпионов уже известны четыре: помимо испанского "Атлетико" это французский ПСЖ, немецкий "Лейпциг" и итальянская "Аталанта".

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