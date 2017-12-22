Димитренко оказался на 12,5 килограммов тяжелее соперника

Бывший украинский, а ныне немецкий боксер-супертяж Александр Димитренко, обладающий чемпионским поясом IBF International и его доселе непобедимый соперник Мильян Ровчанин из Сербии взвесились перед боем и посмотрели друг другу в глаза/

Вес Ровчанина составил 104 кг. Димитренко оказался на 12,5 кг тяжелее соперника, завесив на 116,5 кг.

Затем, во время дуэли взглядов, сербский боксер чувствовал себя явно не в своей тарелке, желая побыстрее е прекратить.

Бой Димитренко против Ровчанина станет главным поединком боксерского вечера в Гамбурге.

35-летний Димитренко провел на профессиональном ринге уже 43 боя 40 из которых выиграл, в том числе 26 нокаутом.

Ровчанину 24 года. Он провел 18 боев и все выиграл. 12 из них - нокаутом. Правда, ни с кем из серьезных соперников Ровчанин до сих пор не дрался.